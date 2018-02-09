МРОТ сравняется с прожиточным минимумом с мая

Минимальный размер оплаты труда сравняется с величиной прожиточного минимума 1 мая 2018 года. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором и третьем чтении 9 февраля.

После повышения величина МРОТ составит 11 тысяч 163 рубля.

В первом чтении инициативу президента единогласно поддержали представители всех четырёх фракций.

«Минимальный размер оплаты труда повышается до 100 процентов прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года», — отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение президента об увеличении МРОТ до прожиточного минимума с мая этого года было неожиданным.

«Наша страна только выходит из кризиса, связанного со стагнацией экономики, и несмотря на то, что у нас огромное количество проблем, президент ставит задачу о повышении благосостояния и благополучия нашего населения», — заметил спикер.

В общей сложности законопроект о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума коснётся 3 миллионов человек,1,6 миллиона из них — работники бюджетной сферы в регионах.

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