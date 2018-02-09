На похороны летчика Филипова в Воронеже пришли более 30 тысяч человек

В Воронеже похоронили с воинскими почестями погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. На прощание с Героем России пришли более 30 тысяч человек, сообщает «Газета.ру».

На Коминтерновском кладбище, где произошло погребение, собрались около двух тысяч жителей города. На церемонию в Доме офицеров пришли более 30 тысяч человек.

По информации администрации кладбища, во время прощания у храма в ожидании отпевания у храма собрались более тысячи человек, а к месту захоронения - около пятисот. Самое отпевание проходило в семейном кругу.

Филиппова похоронили на Аллее Героев, возле братской могилы военных пилотов. Люди выстраивались в очередь, чтобы возложить цветы на его могилу.

Ранее на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» с Филиповым простилось руководство министерства обороны Росиси. В церемонии участвовал министр обороны Сергей Шойгу и экс-главнокомандующий ВВС генерал Владимир Михайлов.

Майор ВКС РФ Филипов погиб в Сирии третьего февраля после того, как его самолет сбили боевики. Террористы совершили атаку из ПЗРК. Летчик катапультировался, а после вступил в бой с террористами. После того, как они вплотную окружили его, офицер привел в действие гранату. Посмертно ему присвоено звание Героя России.