Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отстранил на два матча нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщается на официальном сайте LFP.

Мбаппе был удален в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Ренном" (3:2), который прошел 8 февраля, за грубый фол против Исмаила Сарра. Дисквалификация вступает в силу с 13 февраля.

Как отмечает агентство Франс Пресс, Мбаппе уже пропустил из-за удаления игру чемпионата Франции с "Лиллем" (3:0), поэтому теперь не сможет выступить только в матче национального первенства со "Страсбуром".