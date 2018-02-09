ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в аннексированном Крыму

Как заявил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ Ян Петерсен представителям ОБСЕ совершенно невозможно наблюдать в Крыму.

Глава миссии сказал, что ОБСЕ работает на основе консенсуса, а члены организации «не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России, поэтому мы не можем осуществлять там наблюдение».

Петерсен подчеркнул, что наблюдатели будут направлены во все части России.

«Страна большая, и нельзя сказать, что мы будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма», — отметил он.

Также, Петерсен напомнил, что наблюдатели работают от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года