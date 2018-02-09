Пиво в «полторашках» разрешат продавать на экспорт

Из Кодекса об административных правонарушениях РФ уберут наказание за продажу на экспорт пива в 1,5-литровых пластиковых бутылках. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 9 февраля.

Инициатива является сопутствующей к уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации в конце 2017 года закону, разрешающему вывозить из России пиво и пивные напитки в пластиковой таре объемом 1,5 литра и более. На этикетках, согласно документу, обязательно должна быть надпись на русском языке «только на экспорт».

В России запрещена реализация пива в таре объёмом более 1,5 литра с 1 января 2017 года, а розничная продажа — с 1 июля 2017 года. При этом российское пиво популярно в Китае, Монголии, Киргизии. На экспорт поставляется не более 200 миллионов литров ежегодно, и продажи растут.

Автор нынешнего законопроекта, глава Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в комментарии «Парламентской газете» отметил, что законопроект рассматривается с небольшим опозданием, и многие СМИ решили, что речь идёт о разрешении вывозить пиво в таре объёмом более 1,5 литра за рубеж.

«Такой закон уже есть, мы просто подправляем Административный кодекс», — пояснил депутат.

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