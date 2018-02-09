Подключить газ к объекту капстроительства теперь можно через Интернет

Владельцы объектов капитального строительства получили возможность отправить заявку на технологическое присоединение здания к газораспределительным сетям через Интернет. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 9 февраля.

Кроме того, у потребителей появилась возможность отслеживать онлайн исполнение запроса о предоставлении технических условий, заявки о заключении договора на подключение и мероприятий по подключению.

Также документом сокращены сроки выдачи проектов договоров на подключение между газораспределительной организацией и заявителем — с 20 до 15 рабочих дней. Если же необходимость строительства сети газораспределения до участка отсутствует, то срок и вовсе составит до пяти рабочих дней. Вместе с тем сроки утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту сокращены с 30 до 22 рабочих дней.

Постановлением закреплена обязанность газотранспортной организации раскрывать информацию о дефиците пропускной способности в точках выхода из системы магистральных газопроводов.

Россию и Армению соединит железная дорога

Клинцевич рассказал, зачем США нанесли удар по сирийской армии

Порядок погашения потребительского кредита могут изменить