Полиция задержала бойца «ДНР», ехавшего к маме в Ивано-Франковск

В Волновахе полиция сняла с поезда сепаратиста, который пытался выехать в Ивано-Франковскую область

Как утверждает 23-летний мужчина, он вступил в незаконное вооруженное формирование «Казацкий Союз войска Донского» из — за денег.

Когда в 2014 году в Славянск, пришли окупанты, он бросил техникум и по совету товарища поступил на «службу» в подразделение сепаратистов «Казацкий Союз войска Донского». Его взяли на караульную службу в военную часть боевиков, которая находилась в оккупированной Макеевке. Боевик жил в казарме и заступал на дежурство по графику. С автоматическим оружием он осуществлял контрольно-пропускной режим.

С его слов, на базе находилось около 150 наемников, большинство из которых были россиянами. Несколько раз в неделю их техника выезжала на «боевые задачи» (две пушки и установка Град).

Когда, через пару месяцев платить перестали, он, уехал домой в Старобешевский район. Три года бывший участник НВФ находился на оккупированной территории и работал в местном зоопарке, но захотев кардинально поменять жизнь, решил уехать к родителям, которые сейчас живут в Ивано-Франковской области.

Экс-боевика задержали сотрудники Волновахского отдела полиции во время проверки на железнодорожном вокзале По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Продолжается досудебное расследование.