Политика, которая борется с сексуальными домогательствами, обвинили в недостойном поведении

Бывший сотрудник Дэниэль Фиерро (Daniel Fierro) в четверг заявил The Washington Post, что демократическая законодательница Кристина Гарсия (Cristina Garcia), которая стала видной фигурой в движении #MeToo, подошла к нему после игры в софтбол в 2014 году, сжала его ягодицы и попыталась коснуться его промежности. Он сказал, что Гарсия была явно в состоянии алкогольного опьянения.Фиерро, которому в то время было 25 лет, не сообщал об этом инциденте, потому что беспокоился о долгосрочных последствиях, которые могут возникнуть из-за обвинения могущественного законодателя. Которая еще и является председателем Законодательного собрания женщин и Комитета по природным ресурсам. Но в январе он рассказал своему бывшему боссу, члену Демократической партии Яну Кальдерону (Ian Calderon) и то дал ход рассмотрению поведения Гарсии.В заявлении, отправленном на почту через пресс-секретаря, Гарсия сказала, что она не помнит, что делала что-то неправильное, так как это не соответствует ее ценностям.Гарсия зарекомендовала себя как защитница прав женщин и защитник жертв от домогательств, поэтому в 2012 году она была избрана в законодательный орган. В прошлом году она стала рупором в # MeToo, которое охватило страну.