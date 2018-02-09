Порошенко ввел в действие решение о противодействии информагрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации». Соответствующий указ обнародован сегодня на сайте главы украинского государства.

Решение СНБО, введенное в действие данным указом, прилагается, однако, для служебного пользования.

Указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.