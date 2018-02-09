Простите нас: Собчак в Вашингтоне покаялась «за всю Россию»

Поездка кандидата в президенты России Ксении Собчак в Вашингтон ознаменовалась еще двумя событиями.

Претендент на высший государственный пост Российской Федерации побывала на молитвенном завтраке и дала интервью, где сделала громкое заявление.

Посещение молитвенного завтрака «из-за плотного» графика было совсем недолгим. Собчак пробыла на нем пять минут. Впоследствии кандидат в российские лидеры заявила, что мероприятие «бесполезное и бессмысленное», так как общение присутствующих ограничено, а с трибуны ведутся бесконечные никому не нужные речи.

Собчак также дала интервью телеканалу CNN, где принесла извинения за действия Москвы по отношению к Вашингтону.

По словам кандидата на высший государственный пост, Москва могла иметь отношение к вмешательству в выборные процессы в США. Собчак заявила, что если это действительно происходило, то она «извиняется», сообщает РБК.

Участник российской предвыборной гонки считает, что российские хакеры, возможно, вмешивались в последние американские выборы президента.

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