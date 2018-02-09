"Рай для коррупционеров": в НАБУ назвали любимые страны украинских чиновников

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины рассказали, какие европейские страны стали самыми "любимыми" для украинских коррупционеров.НАБУ во время расследований громких дел чаще всего обращалось за международной правовой помощью к Швейцарии, Великобритании, Латвии, Австрии и Республики Кипр, - отметил директор НАБУ Артем Сытник.По словам Сытника, рекордсменом по количеству запросов в другие страны стало дело в отношении завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Всего по этому делу было направлено 53 запроса.