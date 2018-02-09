Пользователей социальных сетей возмутила реакция президента РФ Владимира Путина на анекдот миллиардера Владимира Лисина об «изнасиловании тракториста.

«Миллиардер Лисин объяснил Путину проблемы бизнеса анекдотом про изнасилование тракториста в колхозе. Путин отреагировал, но не на проблемы бизнеса: «Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет?» «Насиловать женщин более нормально, по его мнению, замечательно», «Трактористом вполне может быть и женщина, а вот куда Путина тянет? Кто о чем, а вшивый о бане», «Каминг аут», «У социально ответственных праздник и веселье», «Путин — анекдоты с олигархами… полная деградация и уродство» — пишут возмущенные пользователи.

Embedded video for Реакция соцсетей на комментарий Путина об анекдоте про изнасилование

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