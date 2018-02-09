Реклама колдунов и гадалок попадёт под запрет

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 9 февраля

На пленарном заседании 9 февраля депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете рекламных услуг в СМИ для гадалок, колдунов и народных целителей. В случае принятия документа, инициированного Владимиром Мединским, маги и народные целители больше не смогут рекламировать свои услуги в средствах массовой информации. «Парламентская газета» вспоминает о том, какие ещё инициативы поступали от депутатов по этой тематике.

Битва с экстрасенсами

Спрос на оккультные науки в России стабильно высокий. По результатам социологических опросов почти 52 процента взрослых россиян просматривают астрологические прогнозы, почти четверть опрошенных утверждают, что лично сталкивались с проявлениями магии, и более 30 процентов заявили, что верят в колдовство и допускают возможность обратиться за помощью к гадателям и шаманам. В лучшем случае страждущие поддержки получают за свои деньги сомнительную помощь доморощенных психотерапевтов, в худших — попадают в оборот к мошенникам, распродают имущество и влезают в долги, чтобы оплатить всё более дорогостоящие «магические» услуги. Читайте по теме

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Тому, что этот околокриминальный рынок насыщен, в немалой степени способствует популяризация «магического» сообщества через всевозможные шоу «экстрасенсов» на телевидении и, конечно, реклама. Даже в самых захудалых газетах рубрики платных объявлений пестрят всевозможными «потомственными целителями» и прочими «магами». И эту проблему парламентарии уже не первый год пытаются решить на законодательном уровне.

Обыкновенное плутовство

Документ был внесён в Госдуму ещё в 2009 году тогдашним депутатом, а ныне министром культуры Владимиром Мединским. Позднее подписи под ним поставили ещё несколько законодателей: Виктор Звагельский, Николай Герасименко и Татьяна Яковлева.

По мнению авторов документа, лица, оказывающие оккультные и целительские услуги, в результате своей деятельности часто наносят моральный и физический вред гражданам и причиняют экономический ущерб стране. А обращение через федеральные СМИ к наиболее широкому кругу граждан России позволяет шарлатанам привлекать большое количество клиентов, не давая им никаких гарантий, а зачастую и совершать мошеннические действия.

Член Комитета Государственной Думы по международным делам Виталий Милонов заверил «Парламентскую газету», что будет голосовать за принятие этой законодательной инициативы. «Странно, что мы этот законопроект так долго не рассматривали. Надеюсь, что мы его оперативно примем во втором и в третьем чтении», — выразил надежду парламентарий. И добавил, что, по его мнению, все гадалки и маги должны быть объявлены вне закона. «Я считаю, что колдуны, маги и так далее являются шарлатанами и мошенниками, — признался Милонов. — Они должны быть запрещены, потому что в результате их деятельности мы видим десятки тысяч людей, которые страдают от этих жуликов. Все эти «способности к парапсихологии» никем не доказаны. Так что мы сейчас говорим об обыкновенном плутовстве».

Концепция законопроекта хорошая и нужная, но, возможно, мы будем рекомендовать его к отклонению в том варианте, в котором он сейчас есть.

По мнению одного из разработчиков инициативы, члена Комитета Государственной Думы по охране здоровья, маги и целители — это огромный бизнес.

«Мало того, что людей просто обманывают, иногда из-за таких мошенников поздно диагностируются опасные заболевания. Поэтому концепция законопроекта хорошая и нужная, но, возможно, мы будем рекомендовать его к отклонению в том варианте, в котором он сейчас есть. Позже он будет переписан и повторно внесён в Государственную Думу с учётом всех сделанных замечаний и поправок», — сказал Герасименко «Парламентской газете» накануне пленарного заседания Госдумы.

Колдовство «для развлечения»

Законопроект Мединского — не первая инициатива, которой парламентарии пытаются отрегулировать сферу «колдовских» услуг. Ещё в 2014 году Госдума отклонила в первом чтении аналогичный законопроект, который вводил запрет на рекламу деятельности магов, гадалок и экстрасенсов по телевидению. Автор инициативы, экс-депутат Михаил Сердюк предложил убрать из дневного эфира рекламу деятельности магов и экстрасенсов, а ночью демонстрировать передачи с ними с обязательной пометкой «для развлечения».

Причиной отклонения законопроекта стало отсутствие в законодательстве терминов «маг» и «экстрасенс». Кроме того, документ не предусматривал меру наказания за нарушение предложенных в нём ограничений.

Порча на депутата

Некоторые законодатели решили подойти к проблеме магии более радикально. В декабре прошлого года член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов анонсировал законопроект, вносящий поправки в ряд статей Уголовного кодекса. Речь идёт о статьях 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества»). Депутат предложил дополнить УК РФ статьёй 159.7 с новым классификатором деятельности, который бы описывал «колдовские» или «магические» услуги.

«Надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, также поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги и растворяются в воздухе», — рассказал «Парламентской газете» законодатель. Он, впрочем, подчеркнул, что его инициатива предусматривает не запрет самих занятий колдовством, а лишь попытки поставить их на коммерческие рельсы. «Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — предупредил депутат. Читайте по теме

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Законопроект вызвал бурю обсуждений в соцсетях, и люди, зарабатывающие колдовством, ополчились на Вострецова. Как он сообщил изданию, ему и его семье даже стали угрожать порчей на смерть. Однако напугать парламентария не удалось: по его собственному признанию, он верит не в парапсихологию, а в силу закона. «Я служу не магам и волшебникам, а своим избирателям. И большинство моих коллег-депутатов выполняют волю избирателей. Поэтому мы не позволим грабить наших граждан», — сказал Сергей Вострецов.

С его мнением вполне согласен и Виталий Милонов. Депутат рассказал «Парламентской газете», что поддерживает идею об уголовном преследовании тех, кто зарабатывает магическими услугами. Но для этого сначала нужно признать их деятельность незаконной. «Потому что ответственность должна быть установлена за совершение противоправного деяния. А на сегодняшний день законодательство хоть и не разрешает, но и не запрещает такие деяния. Поэтому установить наказание за осуществление деятельности, которая на государственном уровне не признана незаконной, нельзя», — объяснил законодатель.

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