Россия может предложить реформу МОК и WADA, заявил Дегтярёв

Россия может предложить реформу МОК и WADA после того, как организации приняли дискриминационные решения в отношении российских спортсменов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев (ЛДПР), сообщает ТАСС.

«После Олимпийских игр мы будем инициировать вместе с другими странами изменения в организации антидопинговой работы в рамках всего мира. Возможно, будем инициировать изменения в принятии решений Международным олимпийским комитетом», — сказал депутат.

По его словам, появление в американской газете The New York Times решения Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от Олимпиады недопустимо. Читайте по теме

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«Где это видано, чтобы за месяц в газете «Нью-Йорк таймс» появлялось слово в слово решение МОК», — заявил он.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в день открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию 47 российских спортсменов и тренеров. Атлеты пытались оспорить решение МОК не приглашать их на Игры.

В декабре 2017 года МОК отстранил российскую сборную от Олимпиады в Пхёнчхане за якобы имевшее место использование допинга на Играх в Сочи в 2014 году, а также лишил более 40 атлетов заслуженных ранее наград и пожизненно запретил им участвовать в Олимпиадах. 42 спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

При этом комитет пригласил выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане 169 российских спортсменов, не замешанных в допинг-скандалах. Однако некоторые «чистые» атлеты не получили приглашения, среди них оказались сильнейшие в своих дисциплинах биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

Арбитраж вынес решение по апелляциям 1 февраля. 28 из 42 подавших жалобы спортсменов были полностью оправданы, им вернули заслуженные награды и вновь разрешили участвовать в Играх. Однако МОК отказался приглашать их на Олимпиаду в Пхёнчхане.

В результате 13 оправданных CAS спортсменов, 2 тренера и ещё 32 атлета, не замешанных в допинг-скандалах, подали новую жалобу в Спортивный арбитражный суд, но он её отклонил.

В решении суда сказано, что в связи с отстранением Олимпийского комитета России апелляции не могли быть удовлетворены, так как Международный олимпийский комитет вправе самостоятельно устанавливать процедуру допуска спортсменов из дисквалифицированной страны.

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