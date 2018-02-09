Российские флаги на трибунах Олимпиады поднимут южнокорейские парламентарии

На церемонии закрытия Игр нашим спортсменам могут вернуть флаг и гимн страны, считают в Госдуме

Допинговые скандалы вокруг наших спортсменов должны были вынудить Россию к бойкоту Олимпиады-2018, что было бы расценено как нарушение Олимпийской хартии и грозило бы отсечением страны от олимпийского движения. Однако Россия, выполняя даже те требования Международного олимпийского комитета, которые считает дискриминационными, заставила идти против Олимпийской хартии сам МОК, считает председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член президиума фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

- Михаил Владимирович, наши спортсмены едут в Пхёнчхан без своего гимна и флага, однако российским болельщикам разрешено проносить на трибуны триколор — наверняка, мы можем ожидать некие флешмобы, пение гимна и так далее. А зарубежные зрители готовы поддержать нашу сборную?

- Уже известно, что такую поддержку готовы оказать хозяева Игр: в Южной Корее создано целое движение в поддержку наших спортсменов. Об этом нам рассказали южнокорейские парламентарии, которые были недавно с визитом в Госдуме. Наши коллеги также сказали, что готовы сами надеть на себя форму российской сборной и поднять российские флаги на олимпийских трибунах. В российском посольстве в Южной Корее местные болельщики могут получить флаги и накидки. Читайте по теме

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- Много говорят о том, что МОК якобы снимет запрет на государственную символику для сборной России уже перед церемонией закрытия Олимпиады в Южной Корее. Это возможно?

- МОК соберётся 28 февраля, в день закрытия Олимпиады, и на заседании такое решение может быть принято. Шансы на это высокие — потому что мы выполняем все решения МОК, хоть и считаем их несправедливыми и дискриминационными.

- Речь идёт и об уплате Олимпийским комитетом России штрафа в 15 миллионов долларов за якобы нарушение Россией антидопинговых правил?

- И об этом тоже. Все условия МОК мы выполняем.

- На ваш взгляд, это правильно — уступать перед явной несправедливостью?

- Вопрос этот сложный для всех — болельщиков, спортсменов, политиков, чиновников. Что от нас хотели добиться всем этим безобразным скандалом вокруг российского спорта? Чтобы мы обиделись, хлопнули дверью, бойкотировали Игры и нарушили Олимпийскую хартию. Мы же разрушили этот сценарий. Когда наши противники поняли, что их план срывается, начались очередные, более грубые провокации. И теперь уже они сами нарушают Олимпийскую хартию, отказывая в участии в Олимпиаде оправданным судом спортсменам из России.

- МОК в принципе имеет право не приглашать российских атлетов, которые не замешаны в допинг-скандалах? Например, короля шорт-трека Виктора Ана…

- Пока ОКР лишён аккредитации — да, такое право у МОК есть, и оспорить это право фактически невозможно. Формально в вопросе недопуска того же Виктора Ана МОК не превысил своих полномочий. Другое дело, что это хамство в отношении знаменитого спортсмена, который никак не замешан в допинг-скандалах.

- И это хамство бьёт не только по имиджу самого МОК, но и по репутации наших руководителей и спортсменов внутри самой России…

- Да, это удар по нам. Но всю ответственность на себя взял Президент России — пожертвовав, кстати, частью своего «рейтинга доверия» у избирателей нашей страны.

- На этот раз Русского дома, который традиционно пользуется большим спросом у гостей в Олимпийской деревне, не будет. Что-то планируется взамен?

- Федерация хоккея России организует Дом спорта — это, конечно, не тот Дом болельщика, к которому все привыкли.

Всё, что сегодня происходит вокруг нашего спорта, способно сплотить команду, сделать наших олимпийцев сильнее. Это, кстати, не до конца учли те, кто придумал антироссийский олимпийский сценарий.

Но ФХР нужно поблагодарить за такую инициативу — планируется, что в Доме спорта будут работать музейная экспозиция, встречаться спортсмены и болельщики.

- Вы и ваши коллеги — депутаты собираются посетить Пхёнчхан-2018?

- Лично я не смогу поехать. Игры приходятся на дни, в которые проходят пленарные заседания и подготовка к ним. Также мне предстоит работа в предвыборном штабе кандидата в Президенты России Владимира Жириновского. Возможно, кто-то из коллег по Госдуме поедет, но только в частном порядке. И вообще, мы — депутаты, мы — часть государственной власти. Если мы не смогли нашим атлетам обеспечить флаг и гимн на Олимпиаде-2018, значит, будем дома сидеть, работать.

В любом случае мы будем искренне переживать за наших спортсменов в Пхёнчхане. Мне кажется, всё, что сегодня происходит вокруг нашего спорта, способно сплотить команду, сделать наших олимпийцев сильнее. Это, кстати, не до конца учли те, кто придумал антироссийский олимпийский сценарий.

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