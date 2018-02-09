Российские флаги на трибунах Олимпиады поднимут южнокорейские парламентарии

Показать меню
Актуально
Игровой центр «Патриот» принял первых киберспортсменов - 00:45 Игровой центр «Патриот» принял первых киберспортсменов Ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал - 00:46 Ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал Волейболистки "Динамо" (Казань) завоевали путевку в плей-офф ЛЧ - 00:54 Волейболистки Минспорт подал иски на 1 млрд руб к генподрядчику строительства двух арен ЧМ - 00:54 Минспорт подал иски на 1 млрд руб к генподрядчику строительства двух арен ЧМ Дженна Дьюэнн-Татум рассказала об интимной жизни с Ченнингом: "У нас нет - 00:56 Дженна Дьюэнн-Татум рассказала об интимной жизни с Ченнингом: Началась работа над законопроектом об этнологической экспертизе - 01:06 Началась работа над законопроектом об этнологической экспертизе Сборная Испании по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ, обыграв украинцев - 01:06 Сборная Испании по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ, обыграв украинцев Новый «путинский миропорядок» становится реальностью, — швейцарские СМИ - 01:11 Новый «путинский миропорядок» становится реальностью, — швейцарские СМИ В Киеве обещают декоммунизировать «Родину-мать» - 01:11 В Киеве обещают декоммунизировать «Родину-мать» Новый тренд: свадебные торты с домашними питомцами (ФОТО) - 01:15 Новый тренд: свадебные торты с домашними питомцами (ФОТО) Золотовалютные резервы сокращаются второй месяц подряд - 01:16 Золотовалютные резервы сокращаются второй месяц подряд Посольство Сирии в Москве осудило атаку на торгпредство России в Дамаске - 01:22 Посольство Сирии в Москве осудило атаку на торгпредство России в Дамаске Администрация Тулы: ночью убирать снег будут 140 единиц техники - 01:34 Администрация Тулы: ночью убирать снег будут 140 единиц техники Холостых беженцев собираются депортировать власти Израиля - 01:34 Холостых беженцев собираются депортировать власти Израиля Хет-трик Ди Марии помог "ПСЖ" разгромить "Сошо" в 1/8 финала Кубка Франции - 01:35 Хет-трик Ди Марии помог В Киеве намерены декоммунизировать статую «Родина-мать» - 01:42 В Киеве намерены декоммунизировать статую «Родина-мать» Президент Филиппин, борясь с коррупцией, уничтожил десятки люксовых автомобилей - 01:53 Президент Филиппин, борясь с коррупцией, уничтожил десятки люксовых автомобилей
» » Российские флаги на трибунах Олимпиады поднимут южнокорейские парламентарии

Российские флаги на трибунах Олимпиады поднимут южнокорейские парламентарии


Добавлено: 09 фев 2018 в 00:24,
Российские флаги на трибунах Олимпиады поднимут южнокорейские парламентарии
На церемонии закрытия Игр нашим спортсменам могут вернуть флаг и гимн страны, считают в Госдуме

Допинговые скандалы вокруг наших спортсменов должны были вынудить Россию к бойкоту Олимпиады-2018, что было бы расценено как нарушение Олимпийской хартии и грозило бы отсечением страны от олимпийского движения. Однако Россия, выполняя даже те требования Международного олимпийского комитета, которые считает дискриминационными, заставила идти против Олимпийской хартии сам МОК, считает председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член президиума фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

 - Михаил Владимирович, наши спортсмены едут в Пхёнчхан без своего гимна и флага, однако российским болельщикам разрешено проносить на трибуны триколор — наверняка, мы можем ожидать некие флешмобы, пение гимна и так далее. А зарубежные зрители готовы поддержать нашу сборную?

- Уже известно, что такую поддержку готовы оказать хозяева Игр: в Южной Корее создано целое движение в поддержку наших спортсменов. Об этом нам рассказали южнокорейские парламентарии, которые были недавно с визитом в Госдуме. Наши коллеги также сказали, что готовы сами надеть на себя форму российской сборной и поднять российские флаги на олимпийских трибунах. В российском посольстве в Южной Корее местные болельщики могут получить флаги и накидки. Читайте по теме

Реформа WADA может начаться через три года


- Много говорят о том, что МОК якобы снимет запрет на государственную символику для сборной России уже перед церемонией закрытия Олимпиады в Южной Корее. Это возможно?

- МОК соберётся 28 февраля, в день закрытия Олимпиады, и на заседании такое решение может быть принято. Шансы на это высокие — потому что мы выполняем все решения МОК, хоть и считаем их несправедливыми и дискриминационными.

- Речь идёт и об уплате Олимпийским комитетом России штрафа в 15 миллионов долларов за якобы нарушение Россией антидопинговых правил?

- И об этом тоже. Все условия МОК мы выполняем.

- На ваш взгляд, это правильно — уступать перед явной несправедливостью?

- Вопрос этот сложный для всех — болельщиков, спортсменов, политиков, чиновников. Что от нас хотели добиться всем этим безобразным скандалом вокруг российского спорта? Чтобы мы обиделись, хлопнули дверью, бойкотировали Игры и нарушили Олимпийскую хартию. Мы же разрушили этот сценарий. Когда наши противники поняли, что их план срывается, начались очередные, более грубые провокации. И теперь уже они сами нарушают Олимпийскую хартию, отказывая в участии в Олимпиаде оправданным судом спортсменам из России.

- МОК в принципе имеет право не приглашать российских атлетов, которые не замешаны в допинг-скандалах? Например, короля шорт-трека Виктора Ана…

- Пока ОКР лишён аккредитации — да, такое право у МОК есть, и оспорить это право фактически невозможно. Формально в вопросе недопуска того же Виктора Ана МОК не превысил своих полномочий. Другое дело, что это хамство в отношении знаменитого спортсмена, который никак не замешан в допинг-скандалах.

- И это хамство бьёт не только по имиджу самого МОК, но и по репутации наших руководителей и спортсменов внутри самой России…

- Да, это удар по нам. Но всю ответственность на себя взял Президент России — пожертвовав, кстати, частью своего «рейтинга доверия» у избирателей нашей страны.

- На этот раз Русского дома, который традиционно пользуется большим спросом у гостей в Олимпийской деревне, не будет. Что-то планируется взамен?

- Федерация хоккея России организует Дом спорта — это, конечно, не тот Дом болельщика, к которому все привыкли.

Всё, что сегодня происходит вокруг нашего спорта, способно сплотить команду, сделать наших олимпийцев сильнее. Это, кстати, не до конца учли те, кто придумал антироссийский олимпийский сценарий.

Но ФХР нужно поблагодарить за такую инициативу — планируется, что в Доме спорта будут работать музейная экспозиция, встречаться спортсмены и болельщики.

- Вы и ваши коллеги — депутаты собираются посетить Пхёнчхан-2018?

- Лично я не смогу поехать. Игры приходятся на дни, в которые проходят пленарные заседания и подготовка к ним. Также мне предстоит работа в предвыборном штабе кандидата в Президенты России Владимира Жириновского. Возможно, кто-то из коллег по Госдуме поедет, но только в частном порядке. И вообще, мы — депутаты, мы — часть государственной власти. Если мы не смогли нашим атлетам обеспечить флаг и гимн на Олимпиаде-2018, значит, будем дома сидеть, работать.

В любом случае мы будем искренне переживать за наших спортсменов в Пхёнчхане. Мне кажется, всё, что сегодня происходит вокруг нашего спорта, способно сплотить команду, сделать наших олимпийцев сильнее. Это, кстати, не до конца учли те, кто придумал антироссийский олимпийский сценарий.


Клинцевич рассказал, зачем США нанесли удар по сирийской армии


Порядок погашения потребительского кредита могут изменить


Реформа WADA может начаться через три года



Материалы по теме:

Чепиков: действия МОК направлены на дискриминацию олимпийского движения
Депутаты поедут на ОИ при участии спортсменов РФ под нейтральным флагом - Дегтярев
Международные организации открыто нарушают нормы Олимпийской хартии - Дегтярев
Нейтральный флаг на ОИ не является компромиссом для спортсменов РФ – Дегтярев
Добавлено: 09 фев 2018 в 00:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Новое правительство Германии будет поддерживать Украину только на определенных условиях

Новое правительство Германии будет поддерживать Украину только на определенных условиях

ВСУ для провокации ответного огня обстреляли ЛНР во время визита дипломатов США — Народная милиция

ВСУ для провокации ответного огня обстреляли ЛНР во время визита дипломатов США — Народная милиция

В России появится реестр производителей экологически чистых продуктов

В России появится реестр производителей экологически чистых продуктов

День 8 февраля в истории

День 8 февраля в истории

Загрузка...



Лента новостей
Ученые утверждают: Летучие мыши раскроют тайну долголетия - 23:38 Ученые утверждают: Летучие мыши раскроют тайну долголетияСобчак: Мне жаль, если Россия вмешивалась в американские выборы - 23:26 Собчак: Мне жаль, если Россия вмешивалась в американские выборыFace ID идет в массы - 23:21 Face ID идет в массыВ Раде рассказали, почему «Нацдружины» прячут лица под масками (ВИДЕО) - 23:21 В Раде рассказали, почему «Нацдружины» прячут лица под масками (ВИДЕО)В Калининграде горит гостиничный комплекс - 23:18 В Калининграде горит гостиничный комплексИз редакции «Вестей» эвакуируют людей в связи с задымлением - 23:11 Из редакции «Вестей» эвакуируют людей в связи с задымлениемБуш назвал Путина «блестящим тактиком» - 23:11 Буш назвал Путина «блестящим тактиком»Умершую от кори на Закарпатье девочку не вакцинировали из религиозных убеждений - 23:11 Умершую от кори на Закарпатье девочку не вакцинировали из религиозных убежденийВ МИД назвали страны, безвиз с которыми могут ввести в этом году - 23:11 В МИД назвали страны, безвиз с которыми могут ввести в этом годуАдвокат: Суд разрешил Полякову снять браслет - 23:11 Адвокат: Суд разрешил Полякову снять браслетБереза: Переименование «Петровки» — ответ на запуск Falcon Heavy - 23:11 Береза: Переименование «Петровки» — ответ на запуск Falcon HeavyЖириновский придумал, как наказать Собчак за поездку в Вашингтон - 22:59 Жириновский придумал, как наказать Собчак за поездку в ВашингтонУкраинцы массово бегут в ЕС  - 22:57 Украинцы массово бегут в ЕС Волейболистки московского "Динамо" проиграли третий матч подряд в Лиге чемпионов - 22:50 Волейболистки московского
Последние новости
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию - 00:42 Нападающий Ласицкене победила на этапе Мирового тура IAAF в Мадриде, выиграв 34-й турнир подряд - 00:42 Ласицкене победила на этапе Мирового тура IAAF в Мадриде, выиграв 34-й турнир подряд Ученые назвали основное отличие всех разумных существ - 00:41 Ученые назвали основное отличие всех разумных существ На похороны летчика Филипова в Воронеже пришли более 30 тысяч человек - 00:38 На похороны летчика Филипова в Воронеже пришли более 30 тысяч человек Сферы применения электросварных труб - 00:34 Сферы применения электросварных труб «Ветераны АТО» требуют от фирмы Порошенко отдать им обещанную землю - 00:30 «Ветераны АТО» требуют от фирмы Порошенко отдать им обещанную землю Клуб НБА "Кливленд" обменял Томаса и Фрая в "Лейкерс" на Кларксона и Нэнса - 00:24 Клуб НБА Опубликовано фото Порошенко с Венского бала - 00:20 Опубликовано фото Порошенко с Венского бала Полиция: Задержаны сотрудники ГМС, незаконно выдававшие биометрические паспорта - 00:07 Полиция: Задержаны сотрудники ГМС, незаконно выдававшие биометрические паспорта Госдеп хочет восстановить отношения с Россией - 00:06 Госдеп хочет восстановить отношения с Россией Клуб НБА "Орландо" обменял защитника Пэйтона в "Финикс" на право выбора на драфте - 00:00 Клуб НБА Больше половины россиян делятся с близкими паролями от своих гаджетов - 23:50 Больше половины россиян делятся с близкими паролями от своих гаджетов В Португалии осужден мужчина за шпионаж в пользу РФ - 23:39 В Португалии осужден мужчина за шпионаж в пользу РФ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"