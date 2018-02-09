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Российский врач призвал не спасать недоношенных детей


Добавлено: 09 фев 2018 в 20:59, Категория: Украина

На заседании Совета по науке российского Башкортостана один из врачей призвал не спасать недоношенных детей весом 500 — 600 граммов, чтобы не «вторгаться в божественные дела».

Скандальное заявление сделал завкафедры психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимир Юлдашев. Так, он отметил: «Благодаря нашим технологиям мы сейчас вынашиваем детей, которые весят 500 — 600 граммов. Мы вторгаемся в божественные дела».

Он выразил мнение, что именно из-за этого, по его мнению, «псевдогуманизма» детдома РФ заполнены аутистами. Юлдашев подчеркнул:"Огромные средства идут на этих детей». Также, он уточнил, что на Западе якобы недоношенных детей с рисками развития инвалидности отключают от системы жизнеобеспечения.


Фото:
Российский врач призвал не спасать недоношенных детей

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Добавлено: 09 фев 2018 в 20:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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