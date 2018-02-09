Саакашвили о спецназе «Альфа»: «Они хотели меня увезти»

Лидер партии «Рух новых сил» и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что в отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, в котором он находился, пытался прорваться спецназ «Альфа».

Кроме того, он озвучил причину, которую якобы назвали бойцы. По этой версии, «Альфа» приехала в отель, чтобы вернуть ему личные вещи, которые остались после задержания.

В то же время, Саакашвили же настаивает на том, что они все-таки хотели его увезти: «Они попытались проникнуть вверх, на верхний этаж, где мы были с друзьями… Охрана гостиницы попросила их предъявить документы, которые у них не оказалось».