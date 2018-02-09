В СБУ прокомментировали информацию об избиении задержанного сегодня правоохранителями экс-депутата Александра Шепелева, заявив, что сотрудники спецслужбы действовали исключительно в рамках законодательства.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила: «Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают».

Отвечая на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники СБУ в задержании Шепелева, она заявила: «У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…».

Embedded video for СБУ о гематомах Шепелева: «Все в рамках закона»

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