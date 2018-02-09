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Сферы применения электросварных труб


Добавлено: 09 фев 2018 в 00:34, Категория: Статьи

Сферы применения электросварных трубТрубопроводный транспорт – это одна из частей транспортных систем мира. За счет разницы в давлении осуществляется перемещение газов, жидкостей по территориям разных стран. Даже на дне морей с успехом прокладывают магистрали труб и осуществляют транспортировку газа.

В век полимеров металлы не сдают своих позиций. Стальные изделия, а в данном случае электросварные трубы из стали, обработанной легирующими элементами (хром, ванадий, азот и другие металлы используют для этого) или углеродистой стали, активно применяются при постройке магистральных газо- и нефтепроводов, а также при установке систем водоотведения и водоснабжения.  Недостаток этих изделий – их высокая цена в сравнении с пластиком. Преимущество же в их надежности и долговечности.

Компания ООО "Региональная Металлургическая Компания" продает металлопрокат по прямым оптовым закупкам с ведущих российских металлургических заводов. В ассортименте как стальные бесшовные, профильные, так и электросварные трубы в Санкт-Петербурге.

Топливная отрасль транспортирует жидкости и газы при высоком давлении и в неблагоприятных внешних факторах окружающей среды. Свои функции электросварные трубы выполняют очень хорошо. Именно такие трубы получили широкое применение при изготовлении электрической проводки и цепей напряжения.

Для выпуска электросварных труб требуется соблюдение норм по технологии производства. Формовка, сварка, обработка – три основных этапа этого процесса. Сварной шов может быть продольным или спиральным. Трубы с прямым швом свариваются под слоем специально обработанного угля (флюса). Основа технологии производства трубы электросварной - сварка прямого стыка, параллельного оси.

Преимущества электросварных труб:

  1. Изготовление посредством электросварки, после которой дополнительно обрабатывается при температуре и покрывается различными составами.
  2. Применение электросварных труб повсеместное. Это как транспорт, изготовление каркасов и металлоконструкций.
  3. Газо- и трубопроводы.


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Добавлено: 09 фев 2018 в 00:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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