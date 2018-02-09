Сотрудница банка снимала деньги со счета умершей клиентки

Клиенткой банка было открыто 2 депозитных счета, но в начале 2016 года она умерла. Сотрудница банка перевыпустив банковскую карту покойной вкладчицы, сняла все ее деньги.

Сотруднице одного из банков города Харькова было предъявлено подозрение, в присвоении 200 тысяч гривен, принадлежащих умершей клиентке.

Сотруднице стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн.

84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, но в начале 2016 года она умерла. Деньги оставались в банке, на депозит насчитывались соответственные проценты, наследники своих прав на наследство не заявлял, поэтому, сотрудница банка решила завладеть деньгами. Мошенница перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы, установила на ней собственный пин-код и сняла наличные.

Сотрудница уволена из банка, прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.