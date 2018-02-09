«Список Кузнецовой» вскрыл интеллектуальное растление в детских книгах

На прошлой неделе Уполномоченная по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, ранее прославившаяся в основном пособничеством либеральным антисемейным инициативам социального блока правительства, неожиданно подыграла патриотам, выступив против интеллектуального растления детей книжонками, «которые даже взрослым страшно показывать». Несмотря на то, что выстрел, в основном, оказался «по воробьям», Кузнецова затронула больную тему, подбросив угля в топку «вечного спора» о необходимости нравственной цензуры, и не на шутку распалила нашу «творческую интеллихенцию», почти сплошь состоящую из записных либералов, и, разумеется, вызвала бурление в прессе соответствующей ориентации.

Выступая на всероссийской видеоконференции «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек» в Российской государственной детской библиотеке, Кузнецова представила список 16 произведений для детей, которые, по ее мнению, «даже страшно показывать взрослым».

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое. Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех: "Куда скачет петушиная лошадь" и сказка про глаз, который, извините, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», – рассказала омбудсвумен, выразив надежду, что ее список нехороших произведений «не будет выглядеть черным пиаром».

Ответ не заставил себя долго ждать, ведь правящие бал в современном «искусстве», в т.ч. и литературе, либералы чувствуют себя предельно раскованно и не терпят даже такой мягкой критики в свой адрес. Некий детский литкритик Ксения Молдавская в дружной команде с журналистом «Новой газеты» Ириной Лукьяновой и ее супругом, писателем Дмитрием Зильбельтрудом (более известен под фамилией матери — Быков), оперативно составили открытое письмо для омбудсвумен, под которым подписались 200 филологов, детских авторов и педагогов.

«В своем выступлении Вы подошли к детской литературе по-взрослому прямолинейно. Вы отказали детской книге в праве на игру, на шутку, на множественность невинных смыслов, — но добавили смыслов, детству не свойственных, маргинальных — отыскав подтексты из мира наркозависимых, из криминального мира, сводя сказку к грубой шутке», — пожурили авторы обращения Кузнецову, в завершение призвав ее к диалогу во имя «развития детской литературы в России».

Господин Быков-Зильбельтруд в отдельном комментарии для радио «Говорит Москва» заявил, что Кузнецовой надо обращать больше внимания на реальные проблемы современных подростков, в частности, на засилье «идеологии» АУЕ в регионах.

«Не понимаю, с каких вообще щей эта прекрасная женщина сидит на своем месте? Какова ее образовательная платформа? Что она понимает в литературе? Я, профессиональный филолог, не берусь об этом судить», — раскритиковал Быков омбудсвумен.

Как же красиво умеют либералы забалтывать тему, скрывая истину за полуправдой, прикрывая сладкую ложь своим авторитетом в литературе, всесторонней образованностью и осведомленностью. «Кто ты такая, чтобы рассуждать о детских книгах!», — восклицает Зильбельтруд. «Стыдно должно быть тому, кто плохо подумал (то есть тому, кто увидел деструктивные смыслы в литературе для детей — прим. ред.)! », – парирует критику Кузнецовой его жена Лукьянова. Эти аргументы в стиле «если ты критикуешь педерастов, то сам непременно скрытый педераст» были тут же подхвачены «МК», «Радио Свобода», либеральным псевдоправославным ресурсом «Православие и мир» и прекрасно справились с поставленной задачей — выплеснуть с водой и ребенка.

Да, Кузнецова и ее спичрайтеры действительно взяли за основу уже год гуляющий в развлекательных СМИ анонимный пост под названием «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно». Да, в этом списке совершенно неуместно присутствие классиков Сергея Михалкова и Корнея Чуковского. Да, не очень понятно, почему в нем оказалась приключенческая сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», образы для которой взяты из легенд народа коми, или сказка для взрослых, записанная в деревне в ходе этнографической экспедиции, — «Бычок-дристунок». Но там достаточно других более современных «произведений» для детей, написанных в 90-х годах прошлого века или позднее, которые явно не годятся для образования и воспитания детей и могут принести очевидный вред.

Так, сказка для малышей Савелия Низовского «Как царь ушел в девочки», которой добавляют особый флер иллюстрации Давида Плаксина, повествует о царе-трансвестите, который мечтал о красивом банте девочки из другой страны пытался использовать для достижения желаемого всех своих генералов и министров. Первая и последняя картинки в книжке говорят за себя – ну чем не пособие для урока толерантности в каком-нибудь скандинавском детском садике?

Еще один фигурант «черного списка» — Григорий Бенционович Остер, тот самый детский автор, прославившийся на рубеже 80-х и 90-х своими «Вредными советами», которые читали по радио, показывали на ТВ в формате мультфильмов. Если посмотреть на творения Остера с точки зрения их смыслового посыла, отбросив всякую аллегоричность, метафоричность и сатиру, то мы увидим, что они являются типичным окном Овертона, стирающего грань между добром и злом, воспевающим непослушание родителям. Дошколята и ученики начальных классов, по своей сути, — самые чистые создания, не терпящие лжи и фальши, воспринимающие все слова и действия взрослых всерьез, склонные к подражанию. Неслучайно про них говорят: «устами ребенка глаголит истина». В душах этих детей Бенционович без зазрения совести сеял семена зла своими «Противными задачами» или «Книгой о вкусной и здоровой пищи людоеда (!)». Ну, пища людоеда — чего тут особенного? Да еще с эпитетами «вкусная» и «здоровая». И где-то рядом — голландское телевизионное шоу, в котором телеведущие дегустируют мясо друг друга. А в США давно действует «Клуб каннибалов», завсегдатаями которого являются поп-певица Кэтти Перри и дочь лидера демократов Челси Клинтон, который использует в своем меню, если верить официальному сайту, только здоровое и свежее человеческое мясо от здоровых поставщиков. Впрочем, помимо каннибализма Остер с удовольствием расскажет малышам и об алкоголе.

Секспросвет для самых маленьких от Остера — групповые поцелуи в губы и в щечку.

В список Кузнецовой также попал Игорь Моисеевич Иртеньев, как о нем сказано в «Википедии», «еврейский поэт, представитель иронического направления в современной российской поэзии». Он жестко ответил омбудсвумен, назвав обвинения в свой адрес идиотизмом, а свое стихотворение «Сказ про глаз» отнес к стихам для взрослых. Что ж, может и так, тогда это издатели виноваты, что творение Иртеньева выходит в книжках для самых маленьких с соответствующими иллюстрациями. Как может повлиять на неустоявшуюся психику вирши про выпадающий из орбиты глаз, который поселяется в унитазе, одному Богу известно.

Стихотворение «Веселая трава» было написано Борисом Шварцем в 1975 году, и «прогрессивные филологи» утверждают, что тогда автор ну никак не мог иметь в виду ничего плохого, что эвфемизмом наркотического растения это словосочетание стало лишь в последние 20 лет. Допустим, они правы, хотя есть большие сомнения, что во времена Шварца подобный посыл полностью исключался. Но мы же говорим о современном поколении, в контексте современного информационного поля. И, кстати, у советского поэта появились последователи — посмотрите, какие «милые» задания про порошки, меняющие характер человека, предлагается решать в начальных классах. Или господа-либералы снова привычно назовут это «нормой, которую каждый понимает в меру своей испорченности»?

И раз уж либералы предлагают обсудить актуальные проблемы детской литературы, давайте сделаем это вместе с детским психологом с многолетним опытом работы с самыми непростыми детьми, публицистом Ириной Медведевой.

«Детская литература сегодня мало чем отличается от современного искусства в целом. Покупая книги своим внукам, я несколько раз нарывалась если не на пошлости, то на глупости, написанные в них как будто специально, чтобы запутать малышей. Я уж не говорю о том, что иллюстрации в таких книгах зачастую совершенно не соответствуют написанному: условно говоря, пишут про медведя, а рисуют козла. Что касается всяких пакостей, об этом сейчас не говорит только ленивый. То, что сейчас называется литературой, не является даже чтивом – это форменное безобразие. И мне кажется, что такие авторы прекрасно понимают, чем занимаются. У них идет соревнование – кто отчебучит еще большую небывальщину, а не кто напишет что-то полезное, доброе, светлое для подрастающего поколения. Хотя я не сомневаюсь, что и сегодня есть прекрасные авторы, просто они, что называется, не в тренде и задвинуты на задний план.

Любой бред сумасшедшего у нас можно обозвать постмодернизмом и таким образом узаконить. Но от этого безобразие не перестает быть безобразием. Избавление от всех "условностей и стереотипов" влечет за собой потерю всяких ориентиров – то есть уже нет ни верха, ни низа, ни плохого, ни хорошего, ни черного, ни белого. Но дети ведь реалисты, они хотят, прежде всего, познавать реальный мир вокруг, а еще они жаждут, чтобы литература рассказывала им, что такое хорошо и плохо, они очень любят дидактику, особенно в занимательной форме. Сегодня им этого очень не хватает, а авторы, которые сегодня работают на рыночную конъюнктуру, думают прежде всего о самовыражении и самоутверждении. Их эксперименты очень дурно влияют и на воспитание, и на психику детей — непонятная им абсурдная мешанина часто провоцирует хаотическое, девиантное поведение. Не успел ребенок вочеловечиться, а его уже расчеловечивают с самых юных лет. Мне не хочется называть таких людей плохими писателями — это вообще никакие не писатели.

Надо понимать, что у детей с чувством юмора все обстоит не так, как у взрослых — они принимают почти все за чистую монету. И Григорий Остер, в частности, был одним из тех, кто перекинул мостик на противоположную сторону морали, начал стирать грань между добром и злом своими "Вредными советами". Начался этот процесс довольно давно, а сегодня всякие непотребства и помои уже официально считаются литературой. Никогда ранее графоманы не занимали почетных мест на прилавках магазинов.

Конечно, должна применяться цензура, которая была и в царской, и в советской России. Речь идет, прежде всего, о нравственной и вкусовой цензуре в детской литературе на этапе "до прилавка". Раньше даже очень неопытный редактор детского журнала знал, какой рассказ ему надо отвергнуть, потому что он не имеет никакого отношение к литературе. Пускай каждый издает что хочет, но раздает это друзьям, а не несет в книжные магазины. Кстати, детям в юном возрасте можно рассказывать далеко не все, что им интересно. Может, кому-то интересно приготовить яд или сделать гранату… Для того взрослые и существуют, чтобы решать, что хорошо для развития нравственности и художественного вкуса детей, а что плохо», — рассказала Медведева корреспонденту «Катюши».

Хотели господа либеральные художники серьезного разговора о детской беллетристике — значит, пора его им организовать, в том числе и с родительской общественностью, как гражданами, напрямую заинтересованными в этом вопросе. Конечно, проще всего сеять хаос в головах, стирать грани между добром и злом, заниматься расчеловечиванием, оправдывая все это «традициями литературы абсурда и творческой атмосферой андеграунда 1990-х», как пишут авторы открытого письма Кузнецовой. Но с антисоциальными экспериментами над нашим генофондом, над будущим России пора завязывать — и слава Богу, это понимает даже омбудсвумен.