США нанесли авиаудар по наемникам РФ в Сирии

В Сирии коалиция во главе с США нанесла авиудар по наемникам РФ

Источник в Пентагоне сообщает, что причиной столкновения между сторонами стал конфликт из-за нефтяных месторождений.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщает, что авиаудар был нанесен по наемникам из частной военной группы «Вагнера», действующей на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

Министр обороны США Джеймс Маттис отметил, что не думает, что в результате авиаудара россияне пострадали.