Стали известны имена самых высокооплачиваемых министров

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам 2017 года заработал больше всех остальных членов правительства — 746,8 тыс. гривен.

При этом заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина составила 740,9 тыс. гривен, министра социальной политики Андрея Ревы — 709,1 тыс. гривен, министра обороны Степана Полторака — 625,3 тыс. гривен, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака — 620,3 тыс. гривен.

В то же время, вице-премьер-министр Павел Розенко за год заработал 610,7 тыс. гривен, вице-премьер Вячеслав Кириленко — 607,8 тыс. гривен, министр культуры Евгений Нищук — 604,2 тыс. гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков — 601,6 тыс. гривен, министр молодежи и спорта Игорь Жданов — 600,2 тыс. гривен, министр финансов Александр Данилюк — 579,8 тыс. гривен, министр юстиции Павел Петренко — 570 тыс. гривен.

При этом министр образования и науки Лилия Гриневич заработала 543,3 тыс. гривен, министр Кабмина Александр Саенко — 535,6 тыс. гривен, министр энергетики Игорь Насалик — 528,3 тыс. гривен, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе — 527,6 тыс. гривен, вице-премьер Владимир Кистион — 526,8 тыс. гривен, первый вице-премьер — министр экономического развития Степан Кубив — 525,2 тыс. гривен.

Министр регионального развития Геннадий Зубко получил 522,6 тыс. гривен, министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш — 475,2 тыс. гривен, премьер-министр Владимир Гройсман — 435,7 тыс. гривен, и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун — 344,8 тыс. гривен, министр информационной политики Юрий Стець — 185,5 тыс. гривен.

При этом меньше остальных в 2017 году заработал министр аграрной политики Тарас Кутовой — 84,6 тыс. гривен. Что объясняется тем, что после того, как министр подал в отставку в конце мая, начисление и выплата ему зарплаты не осуществлялась.