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Стало известно, как РФ будет поставлять уголь с ОРДЛО


Добавлено: 09 фев 2018 в 22:07, Категория: Украина
Стало известно, как РФ будет поставлять уголь с ОРДЛО

Россия намерена поставлять уголь с оккупированной части Донбасса в Турцию через грузинский порт Очамчира, контролируемым самопровозглашенной Абхазией.

Об этом сообщает «Inform Napalm» со ссылкой на члена «торгово-промышленной палаты Абхазии» Сергея Ладария.

По его словам, вопрос сотрудничества по поставкам угля налажен и остается лишь согласовать тарифы. При этом волонтеры отмечают, что такая схема контрабанды выбрана кремлевскими кураторами по нескольким причинам.

Волонтеры добавляют: «Во-первых, это дает возможность российским портам избегать международных санкций, которые могут быть инициированы Украиной или украинскими компаниями; Во-вторых, экспорт угля через порт Очамчира будет сложно отследить. По международным нормам — это порт грузинской юрисдикции, он закрыт для захода иностранных судов».

Волонтеры уточняют: «В-третьих, уголь, который загружается в Очамчире, можно позиционировать на внешних рынках как добытый в самой Абхазии. Как известно, угольное месторождение в Ткварчели с разведанными запасами около 4 млн. тонн эксплуатировалось еще с советских времен; В-четвертых, свою роль играют историко-политические связи между Абхазией и Турцией. Как известно, абхазская диаспора в Турции существует со времен Османской империи и составляет, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, превышая население самой Абхазии».

Кроме того, в порту Очамчира базируются корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ, а в перспективе могут появится и российские крейсера.



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Добавлено: 09 фев 2018 в 22:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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