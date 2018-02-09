Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Певица Натали (09.02.2018)

Добавлено: 09 фев 2018 в 12:43 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Певица Натали последний выпуск 9 февраля. Хит Ветер с моря дул сделал ее одной из самых популярных и востребованных исполнительниц страны эпохи девяностых. Однако, чем популярнее Натали становилась, тем меньше радости оставалось в ее жизни. Так получалось, что все, о чем она мечтала, сбывалось и ей стало за это стыдно. На какой-то период казалось, что зрители забыли ее и вспоминали только на дискотеках девяностых. Многие думали, что она так и останется певицей одной песни. И вдруг ее новая песня Боже, какой мужчина буквально взорвала все музыкальные хит-парады, а поклонники Натали узнали. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы. Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой жизненной историей.





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