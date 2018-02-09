Тело мужчины, накрытое простыней, нашли на балконе в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 30-летнего мужчины в доме по проспекту Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга.

По информации СУ СКР, 27 января 2017 года в квартире погибшего находился 32-летний гость. Мужчины выпили и подрались. Владелец квартиры скончался на месте случившегося. Гость вынес тело на балкон и накрыл простыней.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины. Сотрудники петербургского ГУ МВД РФ задержали подозреваемого, передает пресс-служба регионального следственного комитета.