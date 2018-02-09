Трамп солгал о том, сколько он заплатил за обручальное кольцо Мелании

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) наврал о том, что получил скидку в размере 1 миллионов долларов для покупки ослепительного обручального кольца для его жены Мелании.В 2005 году Трамп заявил репортеру из New York Times, что лондонский бренд Graff Diamonds скинул ему 1 миллион долларов от цены на кольцо, которое включает бриллиант более 10 каратов. «Только глупец сказал бы:« Нет, спасибо, я хочу заплатить еще миллион долларов за бриллиант», - сказал Трамп в то время.Недавно глава Graff Diamonds Лоуренс Графф опроверг в интервью журналу Forbes, что Трампу дали такую большую скидку. Ему продали кольцо «без особых условий» - то есть оно стоило около 1,5 миллионов долларов.«Он заплатил за кольцо в полном объеме, и он заплатил немедленно», - отметил также человек из окружения Трампа, пожелавший остаться неизвестным.