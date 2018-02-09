У Сакашвили опровергли его задержание «Альфой»

Соратник экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили опроверг заявление Игоря Луценко, о задержании грузинского политика спецподразделением «Альфа».

Так, Давид Сакварелидзе отметил, что Саакашвили не задержали. При этом Юрий Деревянко добавил, что Михо на данный момент ничего не угрожает и «Альфа» уехала без него.

Сам же Саакашвили остается в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой.

При этом соратники Михо добавили, что «Альфы» было около 15 человек, но их не пустила охрана отеля.

Фото: