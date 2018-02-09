Учёные нашли способ ускорить получение снимков из космоса

Учёные узнали, как повысить скорость получения космических снимков — для этого на Арктическом побережье России будет введено в эксплуатацию два мониторинговых центра, сообщает «Русская планета».

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Инновационные космические центры позволят увеличить скорость получения снимков небесных тел в восемнадцать раз. Сейчас на арктических территориях страны расположены станции базирования атомных кораблей и ледоколов, коммуникационные объекты и электростанции.

При этом в течение года в регионе происходит свыше ста чрезвычайных происшествий техногенного и природного характера. На данный момент в северных широтах работает почти двадцать тысяч сотрудников МЧС.

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