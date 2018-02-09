Ученые назвали основное отличие всех разумных существ

Американским ученым удалось получить ответ на вопрос, который давно не давал покоя людям. Специалисты из университета Джорджия (Атланта, США) выяснили что главным качеством, которое можно назвать мерилом разума, является способность к самоконтролю.Для того, чтобы это подтвердить, ученые провели эксперимент с шимпанзе. В основу опыта лёг классический эксперимент психолога Уолтера Мишела, с помощью которого выявляется связь между самоконтролем и разумом.Мишель, вместе со своими коллегами, заводили в комнаты детей и клали на стол наборы конфет, разрешая им их съесть, однако детей предупреждали, если они продержатся 15 минут, не прикоснувшись к конфетам, то они получат двойную порцию сладостей.Смотрители выходили из комнаты и тайно следили за реакцией каждого испытуемого. Такой же эксперимент был проведен с шимпанзе, конечно, адаптированный для них.После провели для них тест на определение уровня интеллекта. По результатам исследований стало понятно что самоконтроль — мерило разума. Так как самые терпеливые обезьяны отличались и наибольшим уровнем сообразительности.