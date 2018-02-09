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Удостоверение как паспорт. ЦИК рассказал, что разрешено журналистам в выборы-2018


Добавлено: 09 фев 2018 в 12:49, Категория: Россия
Удостоверение как паспорт. ЦИК рассказал, что разрешено журналистам в выборы-2018

У представителей СМИ осталась неделя на то, чтобы заявиться на освещение досрочных выборов.

Работать на избирательных участках в день выборов президента РФ - 18 марта - смогут журналисты, которые заключили контракт со СМИ не позднее 18 января 2018 года и получили аккредитацию в центральной или местных избирательных комиссиях. Об этом рассказала на брифинге секретарь Центризбиркома Майя Гришина, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».  

Она добавила, что на участках смогут работать и иностранные журналисты, если у них есть аккредитация от МИД РФ. До 15 февраля необходимо подать заявки тем, кто намерен освещать досрочное голосование на труднодоступных территориях, которое начнется 25 февраля. Отдельное разрешение от ЦИК потребуется на работу в информационном центре. Сегодня на официальном сайте ЦИК появится подробная информация. 

Гришина отметила, что на этих выборах аккредитационные удостоверения для СМИ будут удобного формата, чтобы помещались в паспорт. Это сделано по просьбам самих журналистов, отметила секретарь Центризбиркома. 

 



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Добавлено: 09 фев 2018 в 12:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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