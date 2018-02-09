Украинская разведка сообщила об активизации военных сборов в «ДНР»

По данным украинской разведки, во время учебных сборов с резервистами, так называемых, 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск, особое внимание было уделено подготовке механиков-водителей, наводчиков-операторов боевых машин, а также специалистов артиллерийских подразделений.

В ГУР МОУ отмечают: «Проведение главарями оккупантов следующего этапа сборов с резервистами предполагается начать 17 февраля этого года. Под предлогом учений оккупационное командование намерено провести доукомплектование частей и соединений оккупационных войск. С этой целью представители т.н. „военных комиссариатов“ активизировали деятельность по вручению повесток и постановки на воинский учет местных жителей в возрасте до 50 лет».