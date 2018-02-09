В 2018 году Захарченко займется выращиванием свиней и КРС

«Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР» в 2018 году должно усилить работу по развитию животноводства.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «В этом году я бы обратил ваше внимание на продукты, которых либо у нас нет, либо они дороже, чем на Украине. Это в первую очередь — свинина и говядина. Считаю, что нужно усилить выращивание именно по свинине. Также думаю, что стоит съездить в Брянскую область для закупки рогатого скота».

Главарь боевиков добавил: «По сравнению с 2014 годом, продовольственная безопасность у нас на уровне, мы в состоянии прокормить наше население основными продуктами и в этом заслуга не только министерства, но и сельхозпроизводителей. Работы еще много, но задача у нас одна — чтобы наша продукция лежала на прилавках по самой низкой цене, чтобы люди могли покупать продукты хорошего качества».