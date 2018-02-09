В аэропорту «Киев» пассажиры подрались из-за самолета

В столичном аэропорту «Киев» пассажиры устроили драку прямо в транзитной зоне.

Данный инцидент случился в аэропорту «Киев» из-за того, что самолет, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, поломался, и вместо него подали самолет, который должен был осуществлять рейс в Минск.

Данная ситуация сильно возмутила пассажиров, которые должны были лететь в Беларусь. Они устроили драку, не пропуская пассажиров на посадку в Египет.

Прибывшие на вызов правоохранители не смогли никак помочь, так как конфликт возник в транзитной зоне аэропорта уже после паспортного контроля.

Чтобы разнять разъяренных пассажиров вызвали пограничников. Оба рейса и в Египет, и в Беларусь задерживают.