В "БПП" рассказали любопытную информацию о сегодняшнем заседании парламента

Сегодня, 9 февраля, на заседание Верховной Рады собрались лишь несколько десятков слуг народа, невзирая на тот факт, что с утра в парламенте было зарегистрировано 310 человек. В "Блоке Петра Порошенко" прокомментировали сложившуюся ситуацию.Нардеп Ольга Червакова на своей странице в социальной сети Facebook сообщила следующее: все депутаты, до которых ей удалось дозвониться говорили, что они "уехали домой на лечение"."Вирус какой-то покосил всех депутатов", - пишет Червакова.Добавим, что похожую картину украинцы могли лицезреть и в прошедшую среду. Тогда спикер парламента Андрей Парубий досрочно закрыл заседания из-за низкой явки народных избранников.