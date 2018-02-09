В Госдуме считают, что Россия может инициировать проведение Олимпийских игр для любительских команд

Россия может стать мировым лидером в сфере поддержки любительского спорта, организовав международные Игры, которые станут альтернативой «коммерческим» Олимпиадам, заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по Контролю и регламенту Олег Нилов.

По словам депутата, агрессивный патронаж Международного олимпийского комитета его спонсорами и «политическими кукловодами» привёл к тому, что «главным допингом в олимпийском движении стал не мельдоний, не «коктейли Родченкова», а доллар».

России стоит сегодня серьёзно подумать, чтобы приоритетом в нашей стране стал вновь массовый, любительский, а не профессиональный спорт миллионеров, считает парламентарий.

«Чтобы сохранить и возродить истинные олимпийские традиции, заложенные в Древней Греции и Пьером де Кубертеном, Россия может выступить лидером в том, чтобы на мировом уровне поддержать любительский спорт. Предложение — уйти от стремления обогатиться за счёт спортивных достижений, и поддержать всех, кто участвует в олимпийском движении не ради денег», — сказал Олег Нилов.

Парламентарий считает, что необходимо обдумать вопрос дальнейшего участия российских спортсменов в олимпийском движении в случае, если против них продолжат принимать дискриминационные решения.

«Если да, то не вижу никакого смысла в этом.Олимпийские игры превратились в бизнес-проект. А вот создание Игр для тех, кто после работы собираются в команды, и повышают свой спортивный уровень, идея, которую необходимо прорабатывать», — сказал справедливоросс.

Парламентарий напомнил, что в СССР любители играли с профессионалами в хоккей, баскетбол, соревновались в других видах спорта. Сейчас в России есть ночная хоккейная лига, которую курирует президент Владимир Путин. В ней играют десятки и сотни тысяч людей по всей стране.

«И если мы на наших спортивных базах начнём возрождать любительский подход, где ценностью является не призовые деньги, а участие — уверен, что поддержка массового спорта в России увеличится в разы. А, значит, мы решим главную — укрепление здоровья нации», — подчеркнул Олег Нилов.

Ранее исполнительный комитет МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. В соревнованиях разрешили участвовать «чистым» российским спортсменам, не уличённым в применении допинга.

Российская делегация на Играх-2018 составит 340 человек, из них 169 атлетов. Выступления россиян пройдут под нейтральным флагом, им также запрещено использовать национальную символику и российский триколор на спортивной форме.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что для российских атлетов, не участвующих в Олипиаде в Пхёнчхане в марте в разных городах России пройдут альтернативные игры, на которые также будут приглашены иностранные спортсмены. Он уточнил, что программу будут включены соревнования по биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту и бобслею.

Россию и Армению соединит железная дорога

Клинцевич рассказал, зачем США нанесли удар по сирийской армии

Порядок погашения потребительского кредита могут изменить