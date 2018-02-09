В Киеве мужчина жестко убил женщину: появились жуткие детали

В Киеве мужчина ударил женщину скальпелем в шею, после чего она скончалась. Тело убитой он выбросил в канаву.

Как стало известно, подозреваемый делал ремонт в квартире потерпевшей. Между ними возник конфликт из-за кражи денег, который перерос в драку.

В процессе драки обвиняемый несколько раз ударил женщину скальпелем, а когда понял, что она умерла, попытался скрыть следы преступления, вывез тело в Киевскую область и выбросил в канаву. В содеянном злоумышленник сознался. В его автомобиле изъяли вещественные доказательства. Начато уголовное производство. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы