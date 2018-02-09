В Кривом Роге развесят флаги «Новороссии»: названа причина

В Кривом Роге пройдут съемки фильма «Донбасс» известного украинского режиссера Сергея Лозницы.

При этом для декораций по городу развесят флаги «Новороссии», кроме того, по улицам будут расхаживать люди в форме боевиков.

Данное действие жители города смогут наблюдать в Терновском районе 4 дня. Организаторы съемок призвал местных жителей не паниковать.

Городские и районные власти и активисты патриотических организаций предупредили, что люди с нашивками «ДНР», «ЛНР», «Сомали» и «Спарта» — актеры, поэтому и разбираться с ними не нужно.