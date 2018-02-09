В «ЛНР» шахтеры пришли к «руководству» «требовать» зарплату

В оккупированном Краснодоне Луганской области шахтеры местной шахты пришли к «руководству» требовать задолженность по зарплате.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский сообщил, что это видео анонимно опубликовали в сети участники данного митинга.

По словам Казанского, в российских СМИ, которые в 2014 году разгоняли фейк об «отчислениях из зарплат шахтеров Донбасса на восстановление Майдана в Киеве», сейчас нет никакого намека на ситуацию с долгами, сложившуюся сейчас. Денег в Краснодоне шахтеры не видят с прошлого года. При этом на свои вопросы о долге слышат постоянное «приходите завтра».

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