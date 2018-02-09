В оккупированном Луганске боевики задержали «бабушку-экстремистку»

В одном из сообществ в соцсетях сообщают, что вчера в оккупированном Луганске боевики задержали 67-летнюю пожилую женщину за «экстремизм».

Так, в сообществе отмечают»: Вчера Сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом «МВД ЛНР», задержана Мушнина Анастасия Владимировна, 1949 г. р., жительница Луганск, кв. Волкова, 3/21.

У бабушки в квартире обнаружили и изъяли: 2 электродетонатора с проводами, 1 минный взрыватель и запал к нему, 1 кг пластида, 5 тротиловых шашек весом 200 г. каждая, а главное? листовки с надписью «Тебя ждут дома», с гербом Украины и надписью «Донбасс вставай! Россия тебя предала!», тканевая лента желто-синего цвета».

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