В Пхенчхане началась церемония открытия Олимпийских игр-2018

В южнокорейском Пхенчхане сегодня в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву) началась официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских Игр 2018 года.

Украинская делегация согласно буквам греческого алфавита будет идти 57. Знаменосцем сборной Украины будет капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная. Отмечается, что вся церемония займет около двух часов. Первые соревнования начались еще 7 числа, но главные старты еще впереди.

Так, сегодня в Южной Корее выступила и первая представительница Украины — Татьяна Петрова показала 29 результат в первой попытке квалификации могула. Всего Украину будут представлять 33 спортсмена Олимпиада в Пхенчхане будет продолжаться более двух недель.

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