В Польше обнаружено крупное месторождение газа

В районе Пшемышля обнаружены новые залежи газа.

По мнению польских властей, источника хватит для обеспечения газом на несколько десятилетий. Месторождение располагается на глубине более двух тысяч метров под землей. Отмечается, что залежи были обнаружены благодаря инновационным методам бурения. На сегодняшний день глубина скважины составляет 2030 метров. Кроме того, до конца года планируется пробурить еще три скважины.

По соседству возле того же Пшемышля в эксплуатации находится еще один источник газа, который эксплуатируют уже около 60 лет.