В России установлены сроки обеспечения инвалидов средствами реабилитации

Правительство установило дифференцированный подход к срокам обеспечения инвалида или ветерана техническими средствами реабилитации. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 9 февраля.

Согласно документу, срок обеспечения инвалида средствами реабилитации серийного производства в рамках госконтракта не может превышать 30 календарных дней со дня обращения в организацию, куда было выдано направление. По индивидуальному заказу срок увеличивается до 60 календарных дней.

Также дифференцированный подход будет применяться к инвалидам и ветеранам при постановке на учёт по обеспечению средствами реабилитации и выдачи направления. Так, при наличии госконтракта уполномоченный орган должен будет выдавать уведомления о постановке на учёт в 15-дневный срок с даты поступления заявления. При отсутствии действующего контракта — в 7-дневный срок с момента его заключения.

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