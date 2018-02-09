В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв жилом доме: есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге сегодня днем в одном из многоэтажных домов на окраине города прогремел взрыв.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в недавно построенном, но уже заселенном доме по улице Репищева. В результате взрыва пострадали не менее трех человек, у которых сильные ожоги. Очевидцы сообщают, что хлопок был очень громкий.

По предварительной версии, происшествие случилось при монтаже натяжных потолков с помощью газа в одной из квартир, расположенной на 3 этаже.

Взрывной волной вынесло окна и повредилось остекление балконов на всем этаже. Осколками повреждены некоторые машины, припаркованные возле дома.

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