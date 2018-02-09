В СБУ объяснили механизмы финансирования боевиков «ЛДНР»

В СБУ заявили, что одним из основных механизмов передачи денежных средств в «ЛДНР» является перевод криптовалют на электронные кошельки неустановленных лиц.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что еще одним механизмом финансирования вооруженных бандформирований в Донбассе называют перевод денежных средств с использованием электронных платежных систем, в том числе запрещенных для использования в Украине Qiwi и Yandex.

Также, деньги для «ДНР» и «ЛНР» переправляют путем перемещения соответствующих средств через линию разграничения вне таможенного контроля и с сокрытием от него.