В Совете Федерации призвали модернизировать минские соглашения

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг предложил модернизировать минские соглашения для их актуализации.

«С учетом всего, что произошло за три года с их подписания — все же срок немалый — можно актуализировать эти соглашения, модернизировать их. Но основы должны оставаться прежними», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Сенатор считает, что на момент подписания минские договорённости были «адекватным, реалистичным документом», однако выяснилось, что «не у всех было желание его выполнять». «Украина с самого начала показала, что не собирается следовать ему», — отметил он.

Кроме того, по оценке парламентария, Германия и Франция не проявили достаточно настойчивости, чтобы добиться от киевских властей выполнения «Минска-2».

«По-прежнему единственный способ нормализации ситуации вокруг Украины — это выполнение Киевом минских договорённостей, возможно, модернизированных с учётом прошедших лет. И призвать Украину к этому должны Россия, Франция, Германия и, возможно, можно пригласить США к этому процессу», — сказал Джабаров.

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