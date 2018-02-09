«Ветераны АТО» требуют от фирмы Порошенко отдать им обещанную землю

Союз участников боевых действий Гайсинского района Винницкой области призывает компанию «Заря Подолья» Петра Порошенко отдать земли, которые им были обещаны.

«Предприятие президента «ООО ПК „Заря Подолья“ по собственной инициативе взяло на себя обязательства помочь участникам АТО в получении и оформлении земельных участков площадью два гектара для ведения личного сельского хозяйства при условии передачи этих участков компании в аренду», — говорится в сообщении на странице союза в соцсети.

«Около 300 участников боевых действий АТО согласились, предоставили соответствующие документы и поручения, за которые заплатили собственные средства. В течение 1,5 лет, несмотря на многочисленные встречи на разных уровнях, руководство компании всячески откладывало решение этого вопроса», — заявил председатель организации Николай Данилюк.

Однако компания, которой до сих пор напрямую владеет президент Украины Петр Порошенко этому препятствует, поскольку участки, на которые претендуют «атошники», находятся в ее пользовании.