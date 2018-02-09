Владимир Соловьев выгнал эксперта США, оскорбившего память российского летчика

Известный телеведущий Владимир Соловьев попросил покинуть студию эксперта из Соединенных Штатов Грэга Вайнера, из-за того, что тот оскорбил память Романа Филиппова, пилота ВКС России, погибшего в Сирии в схватке с боевиками.

Накануне в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Вайнер позволил себе довольно нелицеприятные слова в адрес погибшего пилота.

«В России существует понятие «уважение к смерти», а тем более, героя», — ответил Соловьев.

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию Вячеслав Никонов сообщил, что заседание Государственной думы было открыто минутой молчания в честь российского военнослужащего.

«Сегодня хоронили героя. Когда здесь мы слышим эти слова, я думаю, что ведущий обязан попросить этого человека покинуть студию», — высказался парламентарий.

«У нас в стране нет свободы кощунства в отношении наших героев!», — добавил Никонов.

Соловьев отметил: ему сложно принимать подобное решение, но он попросил Винникова покинуть студию, добавив, что сам он (Соловьев - прим.) хоть и никогда не пресекает свободу слова, однако в день, когда хоронили человека позволить себе такие комментарии в адрес погибшего является неуважением к его семье, неуважением к России и неуважением ко всем собравшимся в студии.

Как пишет источник, Грэг Вайнер начал опровергать признание Филиппова героем России, за что и был выгнан из студии ведущим программы.

Напомним, в Приморском крае у Романа Филиппова осталась семья. Российский президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

Ранее СМИ сообщали про американского ветерана Стива Сола, который написал письмо российскому информационному агентству. В нем он сообщил, что хочет оказать помощь семье майора, пытался выяснить, организован ли фонд помощи родным Романа Филипова.

Ветеран из США признался, что на месте российского летчика ему не хватило бы смелости ради сослуживцев пожертвовать жизнью. С его слов, это невероятный и доблестный подвиг.