«Власти» «ДНР» опубликовали список «военных преступников» Украины

Представитель «Генпрокуратуры «ДНР» Роман Белоус публично огласил список «военных преступников» Украины.

Он отметил, что данные лица якобы занимались «пытками пленных в задворках СБУ».

Белоус подчеркнул: «На данный момент нам известны фамилии сотрудников Службы безопасности Украины:

Следователь третьего отделения СБУ В Донецкой области (г. Краматорск) Дворский К. И

Следователь СБУ г. Днепропетровска полковник Ефименко А.И.

Следователь СБУ г. Мариуполь Бычков Максим

Старший следователь Краматорского отделения СБУ майор Никитенко П.А.

Следователь следственного отдела УСБУ в Донецкой области капитан Деркач Т.А.

Старший следователь по особо важным делам 2-го отделения 1-го управления досудебного расследования Главного следственного управления СБУ майор юстиции Побережняк Н.А.

Старший следователь по особо важным делам следственного отделения Управления СБУ в Житомирской области майор юстиции Федоренко С.В.

Старший следователь Управления СБУ в Донецкой области Челах Ю. А.

Следователи третьего отделения СБУ в Краматорске Ковалев и Журко

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Следователь СБУ майор юстиции Юрков В.А.

Следователи СБУ г. Днепропетровска Несевря и Жадан И.И.

Старший следователь СБУ майор Ефименко А.И.

Старший следователь 3-го отделения с дислокацией в г. Краматорск следственного отдела СБУ в Донецкой области старший лейтенант юстиции Ковалев С.С.

Следователь СБУ г. Мариуполя Петров А.С.

Следователь СВ Волновахского ВП ГУНП в Донецкой области майор полиции Ищенко О.М.

Старший следователь СО Дзержинского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области майор милиции Чебуров Д.М.

Следователь СБУ в г. Краматорск Щур И.В.

Следователь СБУ г Мариуполь Фесенко С.С.

Следователь СБУ Мартынюк Алексей», — сообщил список следователей Белоус.

Также журналистам был предоставлен список судей, выносивших решение по пленным:

Судьи Добропольского горрайонного суда: Любчик В.М., Титова Т.А., Левченко А.М., Здоровица А.В., Мацыщин Л.С., Кошли А. О;

Судьи Дзержинского городского суда Донецкой области: Немыш Н.В., Качаленко Е.В., Ткач Г. В., Бабенко С.С., Пискунов В.И.;

Судьи Славянского горрайонного суда: Минаев И.Н., Сидоренко И.А., Хаустокова Т.А., Чемодурова Н.О., Лаптева М.В., Хаустова Т.А.;

Судьи Краматорского городского суда: Марченко Л.М., Карпенко О.М., Кравченко О.Ю.;

Судьи Новозаводского районного суда: г. Чернигова Русанова Т.Т., Маслюк Н.В., Филатов Л.Б.;

Судья суда Запорожской области Диденко Е.В.;

Судья Жовтневого суда г. Мариуполь: Кирякова Н.П., Скриниченко Т.И., Томилин О.М.;

Судья Киевского районного суда Харькова: Невьядомский Д.В., Попрас В.О., Божко В.В., Кузнецова А.А.;

Судьи Приазовского районного суда Запорожской области: Диденко Е.В., Васильцова Т.А., Пантилус О.П.;

Судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области: Сидоренко И.О., Чернышов Ю.В., Руденко Л.Н.

Сотрудники прокуратуры, гособвинители и работники украинской полиции:

Лукьянченко М.В. — обвинитель прокуратуры

Погорелов О.А. — прокурор

Широков М.О. — прокурор

Симонян Р.С. — следователь прокуратуры Донецкой области

Чапланов С.Ю. — прокурор

Носач Евгений — государственный обвинитель».

Embedded video for «Власти» «ДНР» опубликовали список «военных преступников» Украины

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