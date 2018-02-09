Володин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником и 95-летием с момента образования гражданской авиации России.
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В поздравлении, опубликованном на сайте нижней палаты, политик отметил, что авиасообщение имеет большое значение для страны с учётом её огромной территории и расстояний, исчисляемых тысячами километров.
Эти особенности ставят перед гражданской авиацией задачу обеспечения быстрых и надёжных авиаперевозок между регионами России.
«Ежегодно работники отрасли заботятся о комфорте и безопасности миллионов пассажиров. Благодаря вашему ответственному труду и профессионализму, отечественная гражданская авиация продолжает эффективно развиваться. Желаю вам чистого неба, здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме спикера Госдумы.
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